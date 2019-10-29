Семак назван лучшим тренером октября в РПЛ. Лучший гол забил Жирков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Как уточнили в пресс-службе РПЛ, за Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «ВКонтакте», специалист набрал 59,9% голосов.

? Сергей Семак – лучший тренер #РПЛ в октябре!



? Болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР единогласно выбрали наставника @zenit_spb



? После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками#РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/slDgufdiwC — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

В октябре «Зенит» под руководством Семака одержал три победы в трех матчах – над екатеринбургским «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и самарскими «Крыльями Советов» (2:0). После 14 туров команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

Кроме того, лучшим голом в октябре признан точный удар полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова на 28-й минуте гостевого матча 14-го тура против «Крыльев Советов» (2:0).





? Гол Юрия Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре!



Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца #КрыльяЗенит #Зенит pic.twitter.com/bDlurTUVie — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

Жирков провел в нынешнем сезоне 14 встреч в разных турнирах, забив в них два гола и отдав две передачи.