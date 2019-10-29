Каждый россиянин платит за санкции 3 тысячи в год. «Импортозаместили» только помидоры, свинину и курицу

От введенного Россией продуктового эмбарго пострадали российские потребители, тогда как производители смогли приспособиться, однако о победе импортозамещения говорить рано. К такому выводу пришли исследователи РАНХиГС и ЦЭФИР.

«Общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд руб.— или около 3 тысяч рублей на человека в год. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины — и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности», – приводит 29 октября результаты исследования издание «Коммерсантъ».

При этом большинство потерь потребителей (почти 84%) были перераспределены в пользу отечественных производителей. Еще 3% пришлось на импортеров, среди которых Белоруссия, Аргентина, Швейцария и Уругвай.

При этом к «успеху импортозамещения» исследователи отнесли только свинину, курицу и томаты. Рост производства этих товаров привел даже к тому, что цены на них опустились.





Ранее сообщалось, что санкции сказались и на питании россиян, которые отказались от некоторых видов продукции.