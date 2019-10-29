Петербургского фармацевта оставили без коллекции швейцарских часов

Дачу петербургского фармацевта обокрали в Гатчинском районе Ленобласти. У него украли аксессуары стоимостью почти 1,3 млн рублей.

По информации 47 News, к 47-летнему мужчине вторглись вечером 28 октября. В коттедж посёлка «Горки Лэнд-1» проникли через отжатое окно. Там было чем поживиться: пропали часы швейцарских марок Omega, Frederique Constant, Maurice Lacroix, турецкие Nacar, отечественные именные часы «Слава». Также пропало золото: кольца, серьги и подвески. Забрал налетчик и наличность — 40 тысяч рублей. Общий ущерб составил 1 млн 270 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», заявление в полицию написал сотрудник фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», зарегистрированный в Петербурге.



