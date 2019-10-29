«Еврея судят за нацистскую пропаганду». Активист Либертарианской партии получил семь суток за кадр из «Маски-шоу»

Секретарь Красноярского отделения Либертарианской партии Владислав Ткачук получил семь суток ареста за публикацию в Instagram кадра из сериала «Маски-шоу». Об этом он сам сообщил 29 октября в Twitter. И добавил: «Еврея судят за нацистскую пропаганду».

Решение вынес Центральный районный суд Красноярска. Ткачука задержали накануне, 28 октября. На него составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП). Поводом для этого послужил пост Ткачука в Instagram от 11 октября. Активист опубликовал кадр из сериала «Маски-шоу», на котором изображен трамвай с портретом Адольфа Гитлера и свастиками. Подпись гласила: «Долго думал, как мне лучше добираться до Москвы. Решил остановиться на таком варианте».

Как пояснил «Медиазоне» другой активист, Глеб Марьясов, Ткачук собирался в Москву 3 ноября, на съезд партии. По словам Марьясова, его товарищ «в ироничном ключе указал, что именно на поезде, а не на другом виде транспорта собирается поехать в Москву».



