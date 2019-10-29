На Митрофаньевском мотало «Хонду». Итог: три битые машины и двое водителей в больнице

Два человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Адмиралтейском районе Петербурга утром 29 октября. Выезд на «встречку» водителю не удался.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7:50 у дома 4 по Митрофаньевскому шоссе. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь по шоссе от набережной Обводного канала в сторону Малой Митрофаньевской улицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato под управлением 63-летнего мужчины.

После этого мужчина на «Хонде» потерял управление, наехал на бордюрный камень, и машину откинуло на ехавшую во встречном направлении KIA, за рулем которой находился 33-летний мужчина.





Участником этой аварии едва не стала еще одна машина, но ее водитель успела уйти от столкновения. «Я почти участник этого ДТП. Я скорую вызывала. Сама смогла увернуться от летящей со встречки «Хонды»... страшно... Водителя перекинуло с водительского на пассажирское место.... Т.к. моя машина не пострадала, я уехала... Регистратор сломался, ролик не сохранил...» – рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Ядвига.

В результате ДТП водитель «Хонды» получил тяжелые травмы и был госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Водителя «КИА» в состоянии средней тяжести доставили в Мариинскую больницу.