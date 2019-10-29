Росгидромет обнаружил экстремальное загрязнение воды медью после прорыва дамбы под Красноярском

Прорыв дамбы в Красноярском крае привел к экстремальному загрязнению медью. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз зафиксировали специалисты Росгидромета.

Специалисты взяли пробы воды в реке Сисим, которая входит в бассейн Енисея, у деревни Березовая Балахтинского района. «По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00 часов (05:00 мск), было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)», – цитирует сообщение ведомства 29 октября «Интерфакс». Загрязнение фиксировалось и день спустя.

Также для исследования брали пробы воды в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим, но там экстремального и высокого загрязнения не обнаружили.

19 октября в 02:00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы трое подозреваемых по делу – гендиректор артели, начальник и мастер участка. Следствие установило, что дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».



