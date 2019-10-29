На Канонерском заводе при взрыве колеса погибли двое

Два человека погибли на территории судоремонтного завода на Канонерском острове в Петербурге 29 октября. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

Около 9.30 на Канонерском судоремонтном заводе производили замену колеса погрузчика, колесо взорвалось. Двое сотрудников получили смертельные травмы.

В администрации Кировского района Петербурга информацию о гибели рабочих подтвердили и уточнили, что несчастный случай произошёл в терминале Святого Петра. «На месте работает полиция, прокуратура и Следственный комитет», — рассказали чиновники.

В Линейном отделе МВД России на водном транспорте «Фонтанке» подтвердили, что получили вызов: «Группа выехала, сейчас работают на месте».





На Канонерском судоремонтном заводе нашему журналисту при этом заявили, что на их территории несчастного случая не происходило.