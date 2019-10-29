Петербуржец отдал 130 тысяч за скидочную карту гипермаркета. Фейковую

Выгодные условия покупки товаров затуманили бдительность жителя Петербурга в возрасте. За скидочную карту он отдал 130 тысяч рублей, а в обмен получил билеты банка приколов и разочарование.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днём 67-летний пенсионер совершал прогулку по проспекту Космонавтов. К нему подошёл незнакомец в чёрной кепке и представился сотрудником рекламного отдела гипермаркета «О’КЕЙ». «Менеджер» предложил горожанину заменить его пятипроцентную скидочную карту на аналогичную, но со скидкой 15% и подарком в 15 тысяч рублей. Для получения бонуса нужно было всего лишь предоставить 35 тысяч рублей, доказав этой суммой свою платёжеспособность.

В кошельке петербуржца таких денег не нашлось, и он пригласил нового знакомого к себе домой. Уже в квартире фейковый сотрудник магазина почувствовал аппетит к наживе и заявил, что чем больше наличных покажет пенсионер, тем больше будет скидка. Купюры необходимо сложить в конверт и предъявить в гипермаркете «О’КЕЙ». Горожанин, которому очень хотелось получить дисконт, требование выполнил, но в магазине его встретили с удивлением, своего сотрудника в визитёре не признали, а когда заглянули в конверт, там вместо настоящих денег оказались билеты банка приколов. Мошенник унёс 130 тысяч реальных рублей. Лишившийся сбережений обратился в полицию.



