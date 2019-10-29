«США — мой второй дом». Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин подтвердил наличие у себя второго паспорта

Нападающий хоккейной сборной России Евгений Малкин рассказал о наличии у себя гражданства США.

«У моего ребенка американский паспорт. Возможно, он пойдёт тут в школу. США — мой второй дом. Я здесь 13 лет. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России. У нас в России есть свои законы, согласно которым можно иметь два паспорта, и в этом нет ничего плохого. Не переживаю насчёт этого. У моего ребёнка два паспорта», — цитирует Малкина Pittsburgh Tribune Live.

О наличии у хоккеиста гражданства США ранее рассказал юрист Дмитрий Мачихин, ведущий его дела. Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в преддверии выборов президента 2018 года. В это движение входят многие именитые отечественные спортсмены, например Елена Исинбаева (прыжки с шестом), Сергей Карякин (шахматы), Антон Шипулин (биатлон) и другие.

Евгений Малкин – центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратный чемпион мира (2012 и 2014), участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». Выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года.



