Врачи спасают первокурсника после падения на Комендантском. Его ровеснику с Белышева уже не помочь

Двое несовершеннолетних получили травмы при падении с высоты за минувшие сутки в Петербурге.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), тело одиннадцатиклассника с переломами нашли в шестом часу вечера 28 октября под окнами 25-этажки по улице Белышева. Следы вели на общий балкон последнего этажа. Рядом с останками юноши нашли записку и антидепрессанты. Мальчик 2002 года рождения воспитывался в благополучной семье: папа трудится в одной из структур «Газпрома», мама — домохозяйка.

Второй случай произошел вчера же на Комендантском проспекте. В десятом часу утра номер «112» набрала местная жительница и сообщила о несчастье. После падения с высоты понадобилась помощь ее 16-летнему сыну, учащемуся первого курса гуманитарного колледжа. Юноша выжил, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Семья ранее в поле зрения социальных служб не попадала.



