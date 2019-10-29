График движения «Аллегро» сбит: на территории Финляндии обесточена железная дорога

Скоростной поезд из Петербурга в Хельсинки остановился на границе по техническим причинам — железная дорога на территории Финляндии обесточена. Об этом «Фонтанке» утром 29 октября сообщил пассажир.

«Аллегро» остановился на станции Вайниккала (пограничный пункт, через который следует состав. — Прим. ред.) и далее не идёт. Объявили, что нет напряжения в контактной сети. Обещали пересадить на автобусы, отвезти на станцию Лаппеенранта и там пересадить на другой состав до Хельсинки», – рассказал читатель.

Поезд рейсом №781 отправился с Финляндского вокзала в 06:40 и должен был прибыть в Хельсинки в 11:15.

В пресс-службе финского железнодорожного оператора VR подтвердили неполадки.





«На участке Луумяки-Вайниккала из-за повреждения линии электропередачи нарушено движение. Предварительной оценки времени, которое может понадобиться на устранение неисправности, пока нет», – отметили там.

Путейцы подтвердили: поломка повлияет на движение пассажирских поездов из России и в Россию. Пассажиров поездов Allegro будут перевозить между Вайниккалой и Лаппеенрантой на автобусе, что означает задержки поездов.

Судя по интерактивной карте VR, состав, на котором следовал читатель, до сих пор стоит на границе. И не он один: недалеко от него встал рейс №782, который шел из Хельсинки в Петербург. Как сообщает официальный сайт ОЖД, «Аллегро» прибудет в Россию с опозданием минимум в час.

Также возможна задержка отправления поезда №783, который должен стартовать с Финляндского вокзала в 11:30.

Напомним, что поезда «Аллегро» опаздывали и вчера — также по техническим причинам.