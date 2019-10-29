На Авиаконструкторов туристу из Финляндии дали по лицу. Кулаком замахнулся таксист

Суровые нравы петербургских таксистов познал турист из Суоми. Языковой барьер не стал помехой в общении, где главным аргументом выступают не слова, а силовые манипуляции.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне утром в полицию Приморского района обратился 50-летний гражданин Финляндии. Он рассказал о дорожном конфликте с водителем сервиса такси Uber у 15 дома на улице Авиаконструкторов. Агрессивный диалог закончился ударом по лицу иностранца. Пострадавший обратился в больницу, где ему зафиксировали ушиб мягких тканей.

Второй участник кулачного боя управлял автомобилем «Хёндэ Солярис». Машина зарегистрирована на компанию, специализирующуюся на оптовой торговле автомобильными принадлежностями.



