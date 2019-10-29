Все вокруг белым - бело. Много снега намело. В Петербург пришла зимняя сказка

Петербуржцы проснулись в зимней сказке утром 29 октября. Ночью в городе шел снег. К утру он не растаял и преобразил осенний пейзаж за окном.

Фотографиями побелевших улиц и дворов горожане делятся в социальных сетях.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook сообщает, что Северная столица оказалась в тыловой части активного циклона. А это значит, что погода будет облачной с прояснениями, а снег продолжит идти и днем. Температура в городе от ноля до плюс двух градусов, в Ленинградской области – от минус двух до плюс трех градусов.





Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. На дорогах по состоянию на 9 часов утра наблюдались 4-балльные пробки. Горожане опасаются автомобилистов, которые продолжают ездить на летней резине, поэтому многие предпочли добираться на работу на метро.

Снег пришёл в Ленобласть и Петербург в воскресенье, 27 октября, и водители заговорили о дне жестянщика. В понедельник подморозило, и случилось много массовых аварий.