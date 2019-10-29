«Росатом» рассекретил анкеты физиков, которых вывезли из Германии в СССР для работы над атомной бомбой

Засекреченные документы о становлении СССР как ядерной державы опубликовал «Росатом». Госкорпорация раскрыла роль немецких специалистов, которые начинали разрабатывать атомное оружие при Адольфе Гитлере, а после были вывезены в СССР для сотрудничества с советскими учеными. На опубликованные на сайте «Росатома» анкеты немецких физиков СМИ обратили внимание 29 октября.

На сайте доступны заполненные на русском и немецком анкеты «специального назначения» пяти ученых — лауреата Нобелевской премии (за открытие законов соударения электрона с атомом) Густава Герца, Николауса Риля, Манфреда фон Арденне, Хайнца Позе, а также Георга Роберта Дёпеля.

Также опубликован приказ главы НКВД Лаврентия Берии от 26 декабря 1945 года, который предписывает вывезти из Германии оборудование, технику и материалы для лаборатории Академии наук и спецметуправления (по урану). Из Института имени кайзера Вильгельма, Берлинского института по ядерной физике изъяли специальную литературу.

В августе 1945 года Иосиф Сталин постановил создать Специальный комитет по использованию атомной энергии. Поводом стали атомные бомбы, которые США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки.





Комитет возглавил Берия. В том же году в СССР привезли ученых из Германии, которые начали работу в едином ядерном центре «Арзамас-16» в Нижегородской области (сейчас это закрытый город Саров). В 1947 году СССР создал первый атомный реактор, а через два года провел испытания атомной бомбы РДС-1 на полигоне в Семипалатинской области (Казахстан).

Николаус Риль получил звание Героя Социалистического Труда, а также Сталинскую премию. В 1951 году премию присудили Густаву Герцу, а Манфред фон Арденне становился лауреатом в 1947 и 1953 годах.