Секс-услуги в домашних условиях предлагали петербуржцам на Брестском бульваре. Полицейские не смогли пройти мимо

Интим-салон организовал приезжий в Красносельском районе Петербурга. Для создания рабочей обстановки подошла квартира в обычной многоэтажке.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 29 октября, неделю назад сотрудники полиции посетили квартиру в 11-м доме на Брестском бульваре. Жилплощадь использовали под рабочее место 32-летний приезжий из Псковской области и пятеро подчинённых дам.

В отношении Ирады, Альбины, Полины и Залии составлены административные протоколы за занятие проституцией. Ираиду посчитали в группе старшей и привлекли за получение дохода от продажной любви. В отношении единственного кавалера возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Ему избрана мера пресечения о подписке о невыезде и надлежащем поведении.



