В Уфе пропал мужчина с двумя детьми. В лесу нашли брошенную машину

Мужчина с двумя детьми пропал в Уфе несколько дней назад. Спасатели 29 октября обнаружили в лесу его брошенную машину.

Полиция и Следственный комитет сообщили, что в с заявлением о пропаже 37-летнего супруга и двух сыновей пяти и восьми лет обратилась 34-летняя жительница Уфы. По одной из версий, мужчина мог уйти из дома с детьми после ссоры с женой.

«Автомобиль, принадлежащий пропавшему мужчине, на котором он предположительно уехал с детьми, обнаружили в лесном массиве в Калининском районе Уфы. В данный момент поиски ведутся в лесу», – рассказал РИА Новости источник.

В поисках пропавших участвуют полицейские, следователи и волонтёры.

Ранее в Томской области больше суток искали семью, потерявшуюся на лесной дороге. Их ВАЗ-2112 пришлось бросить на месте. В операции по спасению участвовали и поисковики, и сотрудники МЧС, и полиция.



