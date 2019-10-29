Не мытьем, так катаньем. На закрытом из-за санкций США заводе в Карелии начнут майнить криптовалюту

Оборудование для майнинга криптовалют разместят Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии. Завод принадлежит «Русалу» и простаивает из-за санкций США.

Проект реализует Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, пишет 29 октября РБК.

Завод был законсервирован в августе 2018 года, поскольку лишился возможности поставлять свою продукцию в США после введения санкций. Представитель «Русала» подтвердил РБК, что RMC размещает оборудование на территории предприятия. По его словам, это не единственный здешний арендатор, после того как на НАЗе было законсервировано электролизное производство. Но кто и для каких целей снимает помещения завода, представитель «Русала» не уточнил.

По словам Мариничева, RMC заинтересована в создании на базе НАЗа цифрового хаба, который займется продажей вычислительных мощностей за рубеж. «Сейчас завод для «Русала» убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу», — рассказал Мариничев. Подобная услуга могла бы быть интересна, например, тем, кто хотел бы заниматься майнингом криптовалют, развитием нейросетей и искусственного интеллекта и т.д.





По словам одного из источников РБК, оборудование для майнинга на Надвоицком алюминиевом заводе также размещает компания Cryptouniverce. Ее гендиректор Михаил Квасников подтвердил, что с начала года она поставила оборудование на эту площадку. «В Иркутской области тариф на электричество ниже, чем в Карелии, но в Надвоицы легче добраться, — отметил он. — При выборе места сыграли роль стабильный климат, сейсмическая устойчивость и заинтересованность администрации региона».

По словам представителя RMC, вместе с Cryptonex они рассчитывают получить совокупную мощность пула до 20% мирового майнинга биткоина.

Исходя из того что раз в десять минут майнится в среднем один блок биткоина, в месяц может быть добыто 4320 блоков. Награда за блок составляет 12,5 биткоина. Исходя из текущей стоимости биткоина $9,4 тыс., общий доход от майнинга может составлять $507,6 млн в месяц, то есть 20% — это $101,5 млн.