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Общество
29.10.2019 08:01
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В России могут вдвое сократить число моногородов. Правительственная комиссия не согласовала для них дополнительное финансирование

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Об этом сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

Как он рассказал 29 октября «Известиям», вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве. Газета также ссылается на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателю комитета по экономполитике Сергею Жигареву, в котором министр отметил, что в 2020 году в рамках госпрограммы о развитии моногородов планировалось «провести сплошной пересмотр перечня моногородов» и этот список может сократиться.

В пресс-службе Минэкономразвития газете заявили, что на первом этапе перечень моногородов не будет радикально пересмотрен, поскольку кризисные города нельзя оставить без поддержки государства. Изначально за три года на их развитие планировалось выделить дополнительно 18,6 млрд руб. (в 2020 году — 6,4 млрд руб., в 2021-м — 6,021 млрд и в 2022-м — 6,2 млрд), однако инициативу не поддержала правкомиссия.

Новая программа разрабатывается взамен старой, которая досрочно перестала действовать с января текущего года. Ранее с критикой в адрес прежнего документа выступила Счетная палата, которая объявила, что меры по поддержке моногородов не привели к росту уровня жизни их населения. Проект нового документа направлен в Минфин.


Согласно документу, с которым ранее ознакомился РБК, затраты на реализацию новой госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы составят 57,3 млрд руб.

В июне министерство отнесло к кризисным 99 российских моногродов. По оценке ведомства, самые проблемные из них находятся в Челябинской области, Забайкалье, Хакасии и Карелии. Среди признаков, по которым такие населенные пункты определяют как проблемные — темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, уровень поддержки от федерального бюджета, а также размер жилого фонда.

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