Происшествия
Юг Новосибирской области тряхнуло на 4,5 балла после разработки Горловского месторождения
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Новосибирской области ранним утром утром 29 октября. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
По информации сейсмологов, подземные толчки зафиксировали около 8:30 (4:30 мск) в 22 км восточнее от Искитима. По данным портала «Новосибирск онлайн», отголоски землетрясения ощущались в четырех деревнях Искитимского района — Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово. В район прибыли спасатели, которые обследуеют здания, чтобы убедиться, что нет угрозы обрушений. Толчки и вибрацию почувствовали жители некоторых районов Новосибирска.
Отголоски землетрясения дошли до Кузбасса. Под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2 баллов, а в Новокузнецке — около 1.
Портал «ВН.ру» выяснил, что землетрясение носит техногенный характер и вызвано воздействием на месторождения Горловского угольного бассейна.