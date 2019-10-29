Юг Новосибирской области тряхнуло на 4,5 балла после разработки Горловского месторождения

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Новосибирской области ранним утром утром 29 октября. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, подземные толчки зафиксировали около 8:30 (4:30 мск) в 22 км восточнее от Искитима. По данным портала «Новосибирск онлайн», отголоски землетрясения ощущались в четырех деревнях Искитимского района — Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово. В район прибыли спасатели, которые обследуеют здания, чтобы убедиться, что нет угрозы обрушений. Толчки и вибрацию почувствовали жители некоторых районов Новосибирска.

Отголоски землетрясения дошли до Кузбасса. Под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2 баллов, а в Новокузнецке — около 1.

Портал «ВН.ру» выяснил, что землетрясение носит техногенный характер и вызвано воздействием на месторождения Горловского угольного бассейна.



