Крупнейшие торговые сети в России массово не могут получить лицензии на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети в России не могут получить или продлить лицензию на продажу алкоголя. Отказы носят массовый характер, сообщает 29 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Проблему с лицензиями изданию подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как пишет «Коммерсантъ», ситуация начала набирать обороты во второй половине 2019 года. Причиной стали вступившие в силу поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Теперь наличие у ретейлера неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного может стать причиной приостановки действия лицензии.

В Москве и Подмосковье ретейлеры каждый месяц получают около 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, сообщил собеседник «Коммерсанта». По его словам, в регионах ситуация еще хуже. Для решения проблемы сетям требуется оплатить штраф. Но процесс внесения данных об его оплате в государственную информационную систему может занять до шести месяцев, в течение которых нельзя будет продавать алкоголь. Это грозит магазинам потерей 15 процентов от всей выручки.

В Минпромторге, как добавляет издание, признают наличие проблемы и считают, что она требует «срочного решения». В министерстве отметили, что разрабатывают законопроект, согласно которому основанием для отказа в выдаче лицензии будет только наличие просроченной задолженности, а не штрафа как такового.



