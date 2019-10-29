На Варшавской лопнула труба. Два здания остались без тепла, в кипяток угодили автомобили

Коммунальная авария в Московском районе Петербурга заставила понервничать автовладельцев и жителей окрестных домов. Горожане переживают за имущество и сон в тёплых помещениях.

О прорыве трубы возле 63-го дома по Варшавской улице в соцсетях вечером 28 октября сообщили жители окрестных домов. Глядя на парящие лужи кипятка, горожане предрекли, что ночь им придётся провести в остывающих комнатах.

Опасения оказались небезосновательными, в зону отключения попали два здания. Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийная бригада локализовала течь и приступила к ремонту. В зону подтопления попали несколько автомобилей, аварийный комиссар выехал на место для оценки причинённого имуществу петербуржцев ущерба.

Страховщики не первый раз выезжают на Варшавскую смотреть на последствия прорывов. Последний раз в дыру из-за провалившегося асфальта во время летних испытаний угодил «Пежо».



