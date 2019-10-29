Петербуржцев под судимость подвела чехарда с передачей денег. Сдал их разуверившийся в силе «приставов» должник

Заверения в наличии связей среди судебных приставов Петербурга сперва обнадежили должника, но в итоге взятки платить он не захотел. Вспышка совести отдала под суд двух мошенников.

О приговоре петербуржцам Станиславу Голосову и Дмитрию Суханову 28 октября сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Оба получили условные сроки за обман петербуржца, который задолжал приставам, попал под уголовное дело и не мог пользоваться собственным транспортом. Суханов предложил ему за триста тысяч снять арест с 13 автомобилей, в качестве получателя денег назвал Голосова. Схема должника смутила, и в дело в момент передачи денег вмешались оперативники. Задержанный Суханов Голосова ради собственной свободы решил тоже отдать в руки полиции, и уже на следующий день, 26 апреля этого года, сам участвовал в ОРМ, которое привело к задержанию Голосова.

Должник, судя по всему, не просто так согласился сотрудничать с правоохранительными органами. В конце 2017 года он уже отдал Суханову почти миллион в надежде, что ему вернут документы на машины. Полмиллиона с него взяли через месяц за прекращение уголовного дела. Ни то, ни другое в качестве услуги потерпевший так и не получил.

За мошенничество и покушение на него Суханов получил 2,5 года условно и должен вернуть обманутому 1,2 млн рублей. Голосов осуждён на два года условно.



