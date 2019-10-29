В Петербурге пропал специалист по защите государственной тайны. Его ищут десять дней

В Петербурге не выходит на связь 46-летний специалист по защите гостайны Дмитрий Полейчук. Он вышел из дома десять дней назад и с тех пор не давал о себе знать.

Об исчезновении Полейчука сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», разместивший ориентировку вечером 28 октября. «19 октября вышел из дома в Колпино и не вернулся», – говорится в сообщении, к которому прикреплено изображение Полейчука.

Двадцать лет жизни Полейчук отдал государственной службе. Он окончил высшее военно-морское училище во Владивостоке, командный факультет высших специальных офицерских курсов ВМФ в Санкт-Петербурге, а в 2010-м переквалифицировался на «секретчика» после выпуска из Академии погранслужбы ФСБ.





Полейчук служил старшим офицером по защите гостайны в погранподразделениях ФСБ, в 2012 году перешел на работу в структуры Спецстроя, где также отвечал за соблюдение режима секретности при проектировании объектов специального строительства, служебные разбирательства по фактам разглашения сведений, составляющих гостайну и утраты секретных материалов, закрытие возможных каналов утечки секретных сведений. В 2015 году Полейчук устроился в ведущую специализированную компанию на Северо-Западе «Региональный центр режимных услуг», созданную в рамках реализации закона РФ «О государственной тайне» и обладающую лицензиями ФСБ на использование сведений, составляющих гостайну и оказаний услуг по ее защите.

Приметы Дмитрия Полейчука — рост 185 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, русые волосы. Последний раз его видели одетым в черную куртку, светлые джинсы, коричневые ботинки и с серой сумкой через плечо. Телефон пропавшего отключен.