Трамп рассекретил собаку, которая принимала участие в ликвидации лидера ИГИЛ. В Пентагоне рассказали, что пес идет на поправку после ранения

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Об уничтожении аль-Багдади стало известно утром 27 октября. Позже журналисты описали и подробности спецоперации, в которой были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника.

Напомним, Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. Россия, по словам президента США, пропустила через контролируемое ей воздушное пространство американские вертолеты.

В Министерстве обороны России не оценили благодарность президента Трампа за помощь и не заметили «уничтожения» американцами главаря ИГИЛ, заявив, что не располагают доказательствами.