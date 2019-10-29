Трамп рассекретил собаку, которая принимала участие в ликвидации лидера ИГИЛ. В Пентагоне рассказали, что пес идет на поправку после ранения
Президент США Дональд Трамп опубликовал 28 октября в своем Twitter фотографию собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
«Мы рассекретили фотографию прекрасного пса (имя не раскрывается), который проделал такую хорошую работу при захвате и ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», – написал Трамп.
We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019
Как сообщалось ранее, служебный пес пострадал при ликвидации лидера террористов. Сегодня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что собака идет на поправку.
Справка:
Об уничтожении аль-Багдади стало известно утром 27 октября. Позже журналисты описали и подробности спецоперации, в которой были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника.
Напомним, Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. Россия, по словам президента США, пропустила через контролируемое ей воздушное пространство американские вертолеты.
В Министерстве обороны России не оценили благодарность президента Трампа за помощь и не заметили «уничтожения» американцами главаря ИГИЛ, заявив, что не располагают доказательствами.