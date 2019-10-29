Microsoft: Хакеры Fancy Bear, которых связывали с Россией, атаковали антидопинговые организации по всему миру

Компания Microsoft сообщила, что хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали антидопинговые и спортивные организации по всему миру. Об этом 28 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американской корпорации.

«По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали мишенью этих атак, которые начались 16 сентября, как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством. Некоторые из этих нападений были успешными, но большинство – нет», – утверждают в Microsoft.

Причем в компании подчеркнули, что это не первый случай, когда хакеры из Fancy Bear атакуют спортивные организации. Ранее они уже публиковали документы, полученные в результате взлома почты антидопинговых чиновников.

Напомним, власти США связывали Fancy Bear напрямую с российскими властями. Так, американский Минюст утверждал, что за группировкой стоят семеро сотрудников ГРУ (ныне Главное управление Генштаба), которых, в том числе обвиняли во вмешательстве в выборы президента США.



