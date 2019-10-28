Верховный суд помогает Путину держать слово. Он аннулировал свое решение, давшее ФСБ право использовать декларации амнистии капитала против бизнесменов

Верховный суд не имеет своего мнения о возможности ФСБ использовать институт амнистии капитала в уголовных делах против бизнесменов. Ранее высшая судебная инстанция создала опасный прецедент, вмешавшись в уголовное преследование бизнесмена Валерия Израйлита.

Как сообщил «Фонтанке» 28 октября адвокат Владимир Ковин, зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, решившего, что в изъятии налоговой декларации Израйлита и приобщению ее в качестве вещественного доказательства по уголовному делу нет нарушений закона.

Свое суждение Ботин вынес при рассмотрении кассационной жалобы защиты Израйлита на изъятие документов из ФНС России. Эту процедуру сотрудникам ФСБ разрешил произвести Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 28 марта 2017 года. Спецслужба забрала из налоговой специальные декларации в отношении компаний-нерезидентов и банковских счетов, открытых за пределами России и составляющих имущество Израйлита, и использовала их в уголовном деле. Таким образом нарушив обещание Владимира Путина.

Защита бизнесмена просила Верховный суд отменить постановление Дзержинского суда как не соответствующее требованиям уголовно-процессуального закона, так как содержащиеся в спецдекларации сведения признаются налоговой тайной, и они могут быть истребованы только по запросу декларанта.





Судья Ботин 10 октября 2019 года отказался передавать жалобу для рассмотрения в суд кассационной инстанции, не найдя для этого оснований. Тем самым он, по мнению защиты Израйлита, выразил мнение Верховного суда о возможности использования спецдеклараций против их подателей.

Зампредседателя ВС Владимир Давыдов это мнение аннулировал. Он пришел к выводу, что коллега Ботин вообще не имел права листать кассационную жалобу, так как уголовное дело Израйлита уже поступило в Смольнинский суд Петербурга для рассмотрения по существу. В постановлении Пленума ВС «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан» разъяснено, что все жалобы должен рассматривать суд, который слушает уголовное дело. Давыдов вынес постановление, по которому именно Смольнинский суд должен определить, является ли спецдеклараця недопустимым доказательством.

Ранее Смольнинский суд отказал защите Израйлита в исключении спецдекларации из вещдоков, но прокуратура пообещала не ссылаться на нее при доказывании вины бизнесмена. После чего у троих государственных обвинителей начались проблемы с логическими заключениями. По их мнению, Израйлит сначала отмыл похищенное, а потом его похитил.