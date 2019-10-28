Солидный штраф и десять лет без госслужбы. Обвинение определилось с наказанием для начальника из Фонда имущества

Заместитель генерального директора Фонда имущества в Петербурге Илья Жинкин признал вину во взяточничестве и легализации. Гособвинитель проникся и попросил условный срок.

О завершении прений по делу Жинкина, замдиректора казенного учреждения «Имущество» Александра Иванова и коммерсанта Сергея Солопова 28 октября сообщает пресс-служба судов Петербурга. На заседании в Октябрьском районном суде Жинкин признал вину в предъявленном, а именно взятке и легализации преступных доходов. По версии следствия, за 800 тысяч и 725 тысяч рублей начальник из Фонда имущества согласился без препятствий продать нежилые помещения на 1-й Советской и Невском проспекте. Два других фигуранта якобы ему в этом помогали.

Прокурор считает, что Жинкин заслужил 7 лет условно с пятилетним испытательным сроком, штраф в 3,5 млн рублей и десятилетие без госслужбы. Солопов и Иванов также могут надеяться на условные сроки, обвинение не видит их в колонии. Дело в суде почти ровно год. Приговор прозвучит 8 ноября.



