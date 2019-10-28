«Новый российский лидер, хороший парень». Трамп назвал Зеленского президентом России

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «новым российским президентом». Оговорку американский лидер допустил 28 октября, отвечая на вопрос о своем возможном импичменте.

Журналисты спрашивали Трампа о расследовании Конгресса в рамках процедуры импичмента. Тот напомнил, что не побоялся опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским.

«Когда я опубликовал разговор, я подорвал действия Шиффа (сенатор от демократов — прим. ред.). И как вишенка на торте, вы знаете, новый российский президент, хороший парень, выступил с заявлением. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего вообще», – сказал Трамп.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

Напомним, поводом для рассмотрения вопроса об импичменте президента США стала жалоба сотрудника разведки, который сообщил, что Трамп якобы пытался оказать давление на иностранное государство (Украину) для вмешательства в президентские выборы 2020 года. Речь шла о беседе с Зеленским, во время которой якобы обсуждалось расследование против украинской компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Байден собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2020. При этом сам Трамп уверяет, что не давил на Зеленского, украинский президент дваления тоже не заметил. В опубликованной стенограмме разговора Минюст США нарушений закона не обнаружил.



