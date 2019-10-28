СМИ: «Зенит» может купить бразильского защитника «Ромы»

Футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Ромы» Жуану Жезусу. Как сообщает Calciomercato 28 октября, петербуржцы якобы уже обратились к итальянской стороне с вопросом о возможности трансфера.

Отмечается, что также Жезусом интересуется португальский «Порту» а также итальянские «Сампдория» и «Торино».

Жезус выступает за «Рому» с лета 2017 года, он провел за клуб 90 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

В составе сборной Бразилии Жезус провел четыре товарищеских встречи, также он сыграл шесть матчей на Олимпийских играх 2012 года и завоевал вместе с командой серебряную медаль турнира. Жезус является чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет (2011), и чемпионом Южной Америки в той же возрастной категории (2011).



