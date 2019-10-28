СКА прервал антирекордную серию в Череповце победой над «Северсталью»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» в понедельник, 28 октября, в Череповце. Армейцы с Невы выиграли со счётом 2:1 по буллитам.

Петербуржцы отличились первыми. На 38-й минуте забил Йонас Кемппаинен. «Северсталь» сравняла после точного броска на 54-й минуте Егора Морозова. Основное и дополнительное время завершились вничью. СКА оказался точнее в серии буллитов.

Благодаря этой победе армейцы прервали серию поражений из пяти матчей.

СКА поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. Следующим соперником петербуржцев станет «Витязь». Игра состоится 30 октября в Подольске.



