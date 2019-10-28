«Шли по следу перьев». Под Петербургом задержали похитительницу бойцовского японского петуха, которая вместе с ним отправилась в алкотрип

Жительница Приозерского района Ленобласти украла бойцовского петуха родом из Японии и «ушла с ним в алкотрип». Об этом пишет 47news со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, дерзкое хищение произошло накануне, в воскресенье, а 28 октября около часа ночи в полицию обратился житель дома на улице Железнодорожной в Приозерске. Он сообщил, что днем вор забрался в его жилище и похитил петуха японской породы «Шамо» (переводится как «истребитель»). Стоит такая птица около 20 тыс. рублей.

петух Шамо//кадр из видео/Ферма Туиди. Tweedy Farm/YouTube

-оперативная группа прибыла на место преступления уже спустя полчаса. И обнаружила мешок, перья и следы обуви. Уголовное дело возбудили по статье «кража с незаконным проникновением в жилище».





«Следователь Сивошенко, эксперт-криминалист Куриченков и оперативник Морозов пошли по следу и в течение дня размотали это дело. Была задержана местная любительница поднять чарку, гражданка Иванова. Петух оказался цел, с оформлением всех процессуально-необходимых документов птицу вернули хозяину», – описывает дальнейшие события 47news.

Цели хищения пока неизвестны, однако полицейские не исключают, что женщина хотела его либо съесть, либо продать. 47News обращает внимание на то, что одним из отличительных признаков петухов Шамо является «развитая мускулатура щек», что вряд ли делает их привлекательным блюдом. Однако гражданка Иванова вряд ли была осведомлена о том, в чем особенности японских петухов-истребителей.