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Авто
28.10.2019 22:41
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Бизнесмен рассказал, как гаишники останавливают его КамАЗ, чтобы увидеть кран с водкой

Омский бизнесмен Евгений превратил обыкновенный КамАЗ в дом на колёсах, установив на него кунг, то есть кузов для перевозки людей. В нём есть несколько комнат, сауна и 15-литровый бак для водки.

Три года назад компании Евгения понадобился автодом для комфортных выездов в лес или в горы, с квадроциклами или снегоходами, на большую компанию, пишет 28 октября NGS55.RU. Изначально вместо КамАЗа собирались купить MAN, но он оказался дороже: около 9 млн руб. против 3 млн руб. за отечественный продукт. К тому же в случае поломки в глубинке найти запчасти для КамАЗа гораздо проще, чем для мюнхенского грузовика.

Тюнинговали машину (то есть строили автодом) в Нижнем Новгороде в течение восьми месяцев, на это ушло около 7 млн руб. Кабина – обычная камазовская, дополнительно установлены решётки на фарах, рамка с мощным фонарём на крыше и электрическая лебёдка снизу, ею однажды вытаскивали перевернувшуюся на трассе фуру. Добавлены навигационные приборы, DVD-проигрыватель и камера видеонаблюдения, изображение с которой транслируется на экран в салоне, дополнительная шумоизоляция и электростеклоподъёмники. Для водителя в кабине есть спальное место.

Кунг собран из 10-сантиметровых сэндвич-панелей. Отъезжающая от борта маркиза с тентом и тремя стенками образует палатку. Справа находится стандартный бак для дизтоплива на 350 литров, слева – на 250 литров, рядом – на 100 литров бензина, для транспортируемой мототехники. На трассе КамАЗ потребляет 37-40 литров на 100 км, по грязи – около 50. Вдоль всего борта – рундуки разных размеров для инструментов и полезных мелочей. С помощью кран-балки на электроприводе можно поднимать тяжёлые грузы на крышу грузовика или спускать вещи сверху.


Кунг оформлен в стиле каюты яхт, к которым неравнодушен Евгений: утапливаемые ручки шкафов, застёжки дверей, чтобы не хлопали, раскладные спальные места. Есть даже душ для обмывки обуви, чтобы не тащить грязь в кабину и кунг.

Бизнесмен рассказал, как гаишники останавливают его КамАЗ, чтобы увидеть кран с водкой

«Тут три вида отопления, тёплый пол. Ну, это понятно – зимой пол должен быть тёплым. Webasto на 5 киловатт, которая по всем помещениям разведена – она в основном и отапливает. И дровяная печь. Мало ли, минус сорок бахнет, солярка замёрзнет вся и что делать, замерзать, что ли?» – говорит автовладелец.

Над кухонной зоной установлен большой телевизор (на него можно транслировать видео с камеры, находящейся в кабине) и мультимедиа-система, есть караоке и спутниковый телефон. На кухне – газовая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера и раковина. Рядом с краном для воды есть ещё один, маленький. Из него течет водка: под столом установлен 15-литровый бак, который можно наполнить также виски, коньяком или другим напитком.

«Я не знаю, почему все так на это внимание обращают. Тут и сауна в машине, и ещё куча всего, а все сразу вспоминают про бак с водкой. Даже гаишники останавливают, говорят: «О, это тот КамАЗ, что с водкой из крана?» Им показываешь, и они отпускают. Даже документы не проверяют. А друзья уже спокойно относятся, привыкли», – смеется Евгений.

Комната хозяина – отдельная, с двуспальной кроватью и телевизором. «Мы с женой иногда выбираемся», – говорит бизнесмен. Всего в машине могут комфортно ночевать семь человек, учитывая хозяйскую спальню и место в кабине. Есть душевая комната с горячей водой и биотуалетом. Туалет накопительный, а вода из душа стекает в отверстия в полу, которые отводят её от той стороны кунга, где находятся входы и может стоять палатка.

NGS55.RU

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«Я всем этим – охотой, рыбалкой, походами – с детства увлекался, – признаётся Евгений. – А сейчас вот подрос. Я скажу так: мужчина всегда ребёнок. Просто у маленьких мальчиков – маленькие машинки, а у больших мальчиков – большие».

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