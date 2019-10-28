Полицейские установили угонщиков домиков для уток в результате расследования. Ответят их родители

Новокузнецкие полицейские заметили нарушителей в Интернете и смогли установить, какие хулиганы угнали домики для уток и катались на них по реке Аба. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области.

Фотография детей, которые катаются на утиных домиках по реке, появилась в соцсетях. Полицейские опросили учителей школ — и те опознали второклассников. Как выяснилось, для осуществления своего коварного плана они сбежали с уроков. «Дети подвергали свои жизни реальной опасности, поэтому инспекторы по делам несовершеннолетних провели по данному факту проверку», – пояснили в МВД.

В итоге за шалость придется ответить родителям: на них составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей, а также пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних.



