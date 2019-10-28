Топовый Touareg R будет гибридным. Но остальные пока останутся бензиновыми

Топовый Volkswagen Touareg R c 2021 года будет выпускаться в виде подключаемого гибрида. Суммарная мощность его силовой установки будет достигать 400 лошадиных сил.

Это будет первая гибридная модель в линейке топовых модификаций с индексом R, и она появится уже в 2021 году, сообщает Autoplus со ссылкой на коллег из британского Autoexpress. В настоящее время самая мощная модель Touareg имеет «всего» 340 лошадей под капотом и бензиновый двигатель. Гибридный привод должен помочь довести мощность до 400 лошадиных сил.

В Китае уже продается Touareg с гибридным приводом и двухлитровым бензиновым двигателем. При этом суммарная мощность автомобиля составляет 363 лошадиные силы. Но в остальном это, если можно так сказать, «обычный» автомобиль, не топовой серии R. Представители Volkswagen не исключают возможности в будущем поставок этой модификации и в Европу.

Несмотря на то, что Touareg R станет гибридным, остальные модели серии R пока будут выпускаться с традиционными двигателями, заявил директор по маркетингу и продажам Volkswagen Юрген Стакманн. При этом он подтвердил, что в планах компании пополнить линейку топовых тюнингованных Volkswagen «еще несколькими гибридами в течении ближайших пяти лет, причем первые из них появятся уже в следующем году».





На вопрос о возможном появлении полностью электрического Volkswagen R Стакманн заявил, что «предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем такой проект станет жизнеспособным». Другими словами, пока что электрического R не будет.

По сути дела, под индексом R выпускается линейка тюнигованных спортивных модификаций, аналогичных сериям М у BMW или AMG у Mercedes. Сейчас ее представляют всего три модели: Golf R, Golf R Estate и T-Roc R. Кроме того, Volkswsgen почти для всех серийных моделей предлагает тюнинговые «пакеты» R-Line, которые представляют собой в основном чип-тюнинг и более агрессивный внешний обвес.