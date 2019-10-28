Последние выходные октября вместе с пятницей собрали в Петербурге более тысячи ДТП

За минувшие три дня, с 25 по 27 октября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 1422 ДТП. Более 80 человек пострадали, четверо погибли, в том числе ребенок.

Как сообщает 28 октября Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, с 25 по 27 октября в Петербурге инспекторы ДПС зафиксировали 1156 дорожных аварий. При этом серьезных, с пострадавшими, из них было только 50. В них получили травмы 55 человек, в том числе 9 детей. Погибших трое: двое взрослых и ребенок.

Семнадцатилетний парень погиб в ДТП с каршеринговым «Солярисом», машруткой и стоящей Audo Q3 на Коломяжском проспекте вечером субботы. Подросток и его 18-летняя приятельница, которая тоже погибла, ехали пассажирами. Тяжелые травмы получил 16-летний подросток, а 20-летнего водителя «Хёндэ» увезли в состоянии средней тяжести. Произошедшее попало на видео.

Ранним утром 27 октября на набережной Обводного канала ДТП устроили два нелегальных таксиста, пишет «Дорожный инспектор». Около 5:13 36-летний гражданин Узбекистана, двигаясь на KIA Ceed по набережной от Измайловского проспекта, повернул налево у дома 173 и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 23-летнего гражданина Узбекистана. В результате в «Солярисе» пострадали водитель и 32-летний пассажир из Московской области. Оба получили травмы средней тяжести.





На КАД вечером воскресенья водитель грузовика при перестроении задел «Рено Дастер», и тот от удара унесло на соседнюю полосу – в «Ладу». В результате в отечественной легковушке пострадала 5-летняя девочка.

Около 3:30 26 октября у дома 1 по Арсенальной набережной столкнулись BMW X5 и Skoda Octavia. В результате 39-летний водитель «Шкоды» получил травмы средней тяжести. За рулем «БМВ» был 27-летний мужчина, которого в мае 2018 года на 18 месяцев лишили прав за отказ от прохождения медосвидетельствования, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Тем же утром, около 8:10, 45-летняя женщина на автомобиле LADA Kalina, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Труда в Колпинском районе, у дома 24 по Вознесенскому шоссе, столкнулась с автомобилями LADA Granta и Ford Mondeo.

В результате аварии женщина, управлявшая «Калиной», а также 67-летняя пассажирка «Гранты», получили травмы средней тяжести. От медосвидетельствования автомобилистка отказалась, пишет «Дорожный инспектор».

В Ленобласти за минувшие выходные и пятницу произошло 266 дорожных аварий. Пострадавшие были в 22-х случаях. Травмы получили 26 человек, среди которых четверо детей. Погиб один человек. Ранним утром 27 октября в посёлке Назия 22-летний парень на «Хёндэ» не справился с управлением и улетел в дерево. Одна из его пассажирок погибла на месте, вторую увезли в больницу.

Утром 26 октября в Кингисеппском районе, на подъезде к порту Усть-Луга, 46-летний мужчина на «Жигулях» улетел в кювет. Его и 36-летнюю пассажирку машины госпитализировали в тяжелом состоянии. Напомним, утром понедельника, 28 октября, на подъезде к порту произошла массовая авария, в которой погиб один из водителей и пострадали четверо его пассажиров – работники одного из предприятий, расположенных в порту «Усть-Луга».

А днем в субботу, в районе 15:44, серьезная авария случилась в Сосновом Бору. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на сосновоборский отдел ГИБДД, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Петра Великого водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который ехал со встречного направления. От удара «Хёндэ» откинуло на еще одну «Тойоту».

В результате ДТП пострадали пассажирки одной из «Тойот» – женщины 32-х и 63-х лет. Были ли они пристегнуты в момент столкновения, не установлено. Обе в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.