Для социофобов. Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro с шумопоглощением

Новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro показала 28 октября компания Apple. В них два режима — можно слушать музыку, а можно шум на улице.

Компания открыла предзаказ 26 странах, в том числе и в России на новые беспроводные наушники. У AirPods появились две новые функции: шумоподавление и прозрачность.

Первая достигается с помощью двух микрофонов, пишут «Ведомости» — внешнего и внутреннего, которые способны анализировать окружающий шум и не пропускать его в ухо.

Вторая позволит одновременно слушать и музыку, и окружающие звуки (например, объявления на остановках в метро). Внешний микрофон улавливает звуки извне и транслирует их поверх музыки.







«Переключать режимы можно с помощью датчика силы на штоке. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple и держат заряд до пяти часов в режиме автономной работы», – сообщает издание..







В России наушники поступят в продажу в ноябре 2019 и будут стоить 20 990 руб.