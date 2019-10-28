США заявили, что избавились от тела аль-Багдади. В ООН пока сомневаются в самой ликвидации
«Должным образом». Так в США описали операцию по избавлению от тела главаря запрещенной в России террористической организации ИГИЛ аль-Багдади. Об этом вечером 28 октября сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов Милли.
Он также заявил, что США намерены представить фото и видео операции по ликвидации аль-Багдади.
Тем временем, мониторинговая группа ООН по «Исламскому государству», «Аль-Каиде» и радикальному движению «Талибан» (также запрещенные в России террористические организации) не готова подтвердить данные о ликвидации главы ИГ. Об этом заявил координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.
По мнению ООН слова американских ваоенных и чиновников пока ничем не подтверждены. Фиттон-Браун добавил, что намерен взаимодействовать с США для скорейшего получения подтверждения.
Справка:
О ликвидации лидера «Исламского государства» аль-Багдади в ходе спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб заявил президент США Дональд Трамп 27 октября. По его словам, военнослужащие США загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Кроме него, американские военные убили многих его сподвижников, сообщал Трамп.