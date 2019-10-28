«Официальный мемори мен». Екатеринбуржец шесть часов по памяти писал число Пи и побил рекорд

В книгу рекордов России попал десятиклассник Денис Бабушкин из Екатеринбурга. Диплом 28 октября ему выдали за хорошую память и 13 тысяч знаков числа Пи.

Ученик специализированного учебно-научного центра Екатеринбурга поставил рекорд еще летом, доску цифрами он испытывал под присмотром комиссии в Москве. Около двух месяцев понадобилось, чтобы признать рекорд состоявшимся и выдать Бабушкину соответствующий диплом. «Теперь я официальный мемори мен», – написал в своем Instagram школьник.

Рекорд он поставил за шесть часов и 20 минут, когда безошибочно смог записать 13202 знака числа Пи. В интервью он рассказывал, что запоминать ему помогали визуальные образы, некоторые числа он ассоциировал с голливудскими звездами, присвоив, например, 97 Джонни Деппу.





Бабушкин смог обойти учителя истории и ОБЖ из Московской области, который воспроизвел 13183 знака.

Мировой рекорд принадлежит студенту из Индии, он в 2015 году написал 70 тысяч знаков чуть больше чем за девять часов.