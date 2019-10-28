В Москве могут появиться частные СИЗО

О создании частных следственных изоляторов просит власти России бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. Рабочая группа, которая изучает опыт других стран в этом вопросе уже создана.

Предложение Минеевой цитирует 28 октября издание finanz. Омбудсмен полагает, что в гос СИЗО сейчас «сложные условия пребывания» для предпринимателей, попавших в систему российского правосудия. Они часто ей жалуются на проблемы материально-бытового обеспечения, гигиены и санитарии, организация качественного питания и медобслуживания.

При этом сами бизнесмены готовы финансировать строительство изоляторов в рамках государственно-частного партнерства.



«У нас, к сожалению, считается, что частные изоляторы будут удобными гостиницами для богатых людей. Это не так. Мое убеждение, что частные изоляторы за тот же бюджетный счет должны предоставлять услуги по содержанию заключенных», – вторит ей уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.











По его словам, опыт подобных учреждений в западных странах показывает, что в частных следственных изоляторах «более управляемый процесс, который создает нормальные человеческие условия».

?В частных СИЗО можно содержать не только бизнесменов, а всех обвиняемых в ненасильственных преступлениях, считают в ОНК Москвы.