Минэнерго: Россия готова продлевать контракт по транзиту газа через Украину

В Брюсселе прошли переговоры России, ЕС и Украины по транзиту российского газа через Украину. По итогам трехсторонних консультаций министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия может продлить договор на следующий год, если Киев не успеет решить законодательные вопросы. По его словам, такие риски остаются.

«Хотя, если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа на Украину»,— цитирует Новака «Коммерсант».

По словам министра, все стороны настроены на то, чтобы обеспечить транзит газа с 1 января следующего года. «

Господин Новак также сообщил, что на встрече обсуждались и прямые поставки газа на Украину. По его словам, Россия видит готовность к соглашениям со стороны партнеров, конкретные цифры будут обсуждаться позднее.





Напомним, 31 декабря 2019 года истекает контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.