Почти 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

По меньшей мере 27 человек были госпитализированы после аварии в центральной части Турции. Водитель, как пишут РИА Новости со ссылкой на газету Cumhuriyet 28 октября, не справился с управлением.

Автобус, в котором ехали студенты из университета города Йозгат, следовал из района Акдагмадени в Йозгат. Автобус вылетел на обочину и перевернулся у поселка Озан в районе Сарайкент в центральной части Турции.

Пострадавшие молодые люди были транспортированы с различными травмами в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.



