Хватило только на аванс. От Sukhoi Superjet отказалась Замбия
Контракт на поставку в Замбию одного самолета SSJ 100, подписанный в рамках форума Россия – Африка заморожен. Об этом 28 октября пишет издание finanz со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
По договору предполагалось, что Замбия берет один самолет, а затем, возможно, и еще пять. Правительство страны перечислило аванс, но, «кроме аванса, не нашлось средств на финансирование этого самолета, поэтому контракт находится в замороженном состоянии», заявил министр.
Тем не менее Мантуров пообещал и дальше искать заказчиков на эту модель в Африке, так как, по его мнению, только те поставки будут выгодны, которые станут массовыми.
«Если мы наберем этот пул (из 20 самолетов), тогда это будет выгодная история, по крайней мере с точки зрения того, что SSJ 100 будет эксплуатироваться и обслуживаться своевременно», – добавил он.
Справка:
Отметим, что ранее Мексика, которая первой приобрела партию из 20 самолетов SSJ100, в марте 2019 года отказалась от их эксплуатации. В месяцев ранее от самолетов «Сухого» отказалась ирландская CityJet - единственный эксплуатант в Европе.
США заблокировали сделку по продаже 40 самолетов Iran Air и Iran Air Tour за 2 млрд долларов. Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина отказалось выдать экспортную лицензию на их продажу.
Ранее российские СМИ рассказывали о том, что норвежский лоукостер Norwegian якобы договорился о покупке Sukhoi Superjet. В самой компании эту информацию опровергли, подтвердив факт переговоров с российской стороной. Также сообщалось, что Москва и Каир ведут переговоры по продаже 15 российских лайнеров, что «упирается» в возобновление авиасообщения между двумя странами.