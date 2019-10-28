Хватило только на аванс. От Sukhoi Superjet отказалась Замбия

Контракт на поставку в Замбию одного самолета SSJ 100, подписанный в рамках форума Россия – Африка заморожен. Об этом 28 октября пишет издание finanz со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По договору предполагалось, что Замбия берет один самолет, а затем, возможно, и еще пять. Правительство страны перечислило аванс, но, «кроме аванса, не нашлось средств на финансирование этого самолета, поэтому контракт находится в замороженном состоянии», заявил министр.

Тем не менее Мантуров пообещал и дальше искать заказчиков на эту модель в Африке, так как, по его мнению, только те поставки будут выгодны, которые станут массовыми.

«Если мы наберем этот пул (из 20 самолетов), тогда это будет выгодная история, по крайней мере с точки зрения того, что SSJ 100 будет эксплуатироваться и обслуживаться своевременно», – добавил он.











