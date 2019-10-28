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28.10.2019 22:12
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ГАСУ раскопал пособие XIX века. Осталось решить - вам рынок или учиться

Найденный в результате раскопок Ново-Александровский рынок путает планы Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

ГАСУ раскопал пособие XIX века. Осталось решить - вам рынок или учиться

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

О том, что ГАСУ намерен построить на Фонтанке учебно-спортивный корпус, стало известно еще летом. Ново-Александровский рынок был обнаружен в ходе обязательных археологических раскопок и поставил строительство на паузу. КГИОП включил культурный слой в перечень выявленных объектов наследия. Теперь судьба этого места зависит от того, станет ли оно памятником.

Археологи Института истории материальной культуры РАН докопались до остатков подвальных помещений Ново-Александровского рынка Владимирского пассажа — постройка 1867 года, авторство принадлежит архитектору Александру Бруни. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты не смогли припомнить, чтобы за последние годы в Петербурге случались подобного уровня находки. Чаще всего речь идет о фрагментах фундамента и интересных, но менее зрелищных для обывателя архитектурных сокровищах.

«Если сравнить его сохранность с остальной линией пассажа, в других зонах (она), скорее всего, повыше. Там даже перекрытия сохранились, хоть и проломленные», – рассказал начальник экспедиции ИИМК РАН Максим Глухов, пояснив, что дальнейшие раскопки вестись не будут, так как их площадь ограничена проектируемым комплексом.

ГАСУ раскопал пособие XIX века. Осталось решить - вам рынок или учиться


В августе КГИОП включил культурный слой в перечень выявленных объектов археологического наследия, которые законодательство об охране памятников приравнивает к объектам культурного наследия. Присвоение рынку статуса «кандидата» в памятники автоматически если не перечеркнуло, то, как минимум, поставило на паузу строительные планы университета, так как дальнейшее хозяйственное освоение участка стало возможно только при условии обеспечения сохранности находки. При этом в КГИОПе со ссылкой на мнение экспертов подчеркнули, что объект имеет историко-культурную ценность как памятник городской и торговой культуры Петербурга XIX века. Решающим фактором станет принятие окончательного решения — включать рынок в реестр памятников или же снимать с охраны.

КГИОП

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Возводить корпус, не затрагивая территорию рынка, вряд ли получится, так как она заняла львиную долю участка. А статья 5.1 федерального закона «Об объектах культурного наследия» запрещает капитальное строительство на территории памятника или ансамбля. Между тем, у ВУЗа уже есть эскизный проект нового здания. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников, еще в конце мая ГАСУ направил документацию на рассмотрение КГИОП. Проект выполнило ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ». По итогам рассмотрения комитет выдал заключение, что планируемые работы соответствуют режиму использования земель в границах объединенных зон охраны.

«В настоящее время, в связи с тем, что объект археологии признан выявленным объектом культурного наследия, данное заключение не является действительным», – подчеркнули в профильном ведомстве.

Как считает замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов, раскопанный Ново-Александровский рынок — не рядовая находка.

«Я не помню, чтобы у нас в городской застройке за последнее время находили при археологических раскопках сохранившаяся конструкции такого масштаба, – говорит эксперт. -  Всегда были какие-то локальные остатки фундаментов, а тут все же фактически часть цокольного этажа на значительном протяжении. Поэтому, мне кажется, что это для городской археологии достаточно редкий сюжет».

Фактически у рынка и будущего корпуса ГАСУ три варианта. В рамках первого находки включат в реестр памятников, что поставит крест на планах ВУЗа. В обратном случае можно предположить, что место займет новый корпус ГАСУ. Наиболее сложный сценарий: совместить музеефикацию, хотя бы частичную, и учебно-спортивные нужды студентов.


По мнению историка архитектуры Маргариты Штиглиц, компромисс между строительством нового корпуса и сохранением культурного слоя вполне реален. Эксперт заключила, что возможна музеефикация и экспонирование сохраненного фрагмента, включение его в объем нового здания. Она напомнила, что такие примеры есть в Берлине и Риме. Решение было бы логичным с учетом того, что речь идет о строительстве корпуса архитектурно-строительного университета, для студентов которого Ново-Александровский рынок представляет собой еще и наглядное пособие.

«У нас в городе совсем немного примеров музеефикации археологических объектов. Это, во-первых, дворец Петра, который (находится) в подвале современного Эрмитажа, мощение около здания 12 коллегий, Спас на Сенной, часовня на Дворцовой площади», – напомнил Глухов.

В самом ВУЗе происходящее комментируют крайне скупо. На вопрос, каким именно образом при строительстве учебно-спортивного комплекса будет проведена консервация и музификация, в ВУЗе ответили, что это не относится к компетенции университета и выразили надежду, что «специалисты примут грамотное решение».

При этом университет потихоньку продвигается к своей цели. Уже после включения рынка в «кандидаты» в памятники комитет по тарифам по заявке ГАСУ установил плату за подключение будущего объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. На сайте компании «Бэскит» появилось задание на обследование зданий, которые попадают в 30-метровую зону риска стройки.

В середине сентября университет заказал ИИМК РАН разработку документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного наследия при реализации проектного решения нового корпуса. Сроки заказчик поставил жесткие — 20 дней с момента поступления авансового платежа. Из ответа СПбГАСУ можно сделать предположение, что реализация проекта – вопрос скорее решенный. В ответ на вопрос, в какие сроки планируется реализовать стройку, пресс-служба вуза сообщила, что «сроки и этапы будут определяться после того, как КГИОП выдаст положительное заключение о возможности строительства спортивного комплекса СПбГАСУ». Редакция попыталась связаться с ректором университета,  однако Евгений Рыбнов не ответил на звонки.

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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