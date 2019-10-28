Увольнение в особо крупном размере. Чиновник Жилкома нашелся в Ленобласти с наркотической статьей

Официальная версия с должности замглавы Жилкома спустила Акима Гашенко на ступень обвиняемого по делу о наркотиках. Кадровая лестница была построена за четыре дня.

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О том, что с Акимом Гашенко неладно, стало известно 25 октября. Сотрудниками ФСБ петербургский чиновник был задержан днем ранее. Подробностей было мало, разве что в жилищном блоке подтвердили – в пятницу на работу не вышел. За выходные ни одном из районных судов Петербурга Гашенко не появился, мобильный телефон его был отключен, в мессенджеры он не заходил с утра 25-го.

Аким Гашенко//Жилищный комитет/Архив сайта

В понедельник стало совсем странно: жилищный комитет через трое суток сообщил, что заместитель председателя счастливым для ведомства образом уволился аккурат в четверг, то есть непосредственно перед задержанием. Стало быть, в пятницу его уже и не должны были ждать на работе. Такие удивительные совпадения нередко происходят в силовых структурах, из Смольного же подобным образом обычно не уходят.

Через некоторое время стала понятна экстравагантность обычного, казалось, увольнения: к вечеру Гашенко все же привезли в суд и арестовали до 23 декабря. Самое любопытное — статья. «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ» – сообщили в суде. Речь не о превышении полномочий или взятке, а о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.





Для того, чтобы угодить в часть четвертую, все это надо совершить либо в составе организованной группы, либо в крупном размере, либо с использованием своего служебного положения. Последнее выглядит особенно загадочно: напомним, Гашенко курировал отделы содействия льготникам в улучшении жилищных условий, развития жилищного фонда и расселения коммунальных квартир, коммерческого найма, а также сектор доходных домов.

Суд его арестовывал Всеволожский, что может быть связано с местом совершения правонарушения. Именно оттуда, с Ленинградской улицы, Гашенко официально переселился в квартиру на Невском проспекте, где и зарегистрирован. Собеседники «Фонтанки» говорят, что он и сейчас постоянно проживает именно во Всеволожске, однако по декларациям об имуществе этого не подтвердить.

В публичном прошлом Акима Гашенко, прямо скажем, намеков на такое развитие событий не наблюдается. В нулевых он успел побывать гендиректором ООО «Новая оптика+»: это что-то вроде семейного предприятия, соучредителями являются родители Гашенко. Впервые в Жилком он пришел давно, еще во время Юрия Осипова, который возглавлял комитет в 2009-2011 годах; тогда молодой чиновник 1984 года рождения был советником председателя.

После этого Гашенко на время ушел опять-таки на должность советника в аппарат вице-губернатора Александра Говорунова, который одновременно руководил администрацией губернатора. В жилищный комитет чиновник вернулся уже на место замглавы. В декларации за 2018 год указан 1,6 млн рублей доходов, одна квартира в собственности и одна в пользовании, два нежилых помещения и автомобиль Volvo S-80.

«Плохо себе представляю, когда бы у него нашлось время для таких дел, – говорит знакомый Гашенко из жилищного блока. – В Жилком приходят и уходят по магнитной карте, там очень много работы, на полчаса-то раньше сложно уйти. А теперь подумайте — в 6 с работы и дальше в пробки до Всеволожска».

С сайта комитета информацию о Гашенко, который, по официальной версии, с четверга там не работает, убрали только вечером в понедельник. Своевременное увольнение освобождает ведомство от мучительной обязанности комментировать повороты теперь уже не чиновничьей биографии бывшего зампреда. Но отметим, что раздел портала с данными о руководстве комитета напоминает пейзаж после битвы. «Фонтанка» рассказывала о том, как на «снежной» волне в марте свой пост покинул бывший председатель Валерий Шиян, чье место через некоторое время занял Виктор Борщев. Та же волна незадолго до этого, напротив, принесла в комитет уволенного главу администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова, который на должности замглавы начал заниматься вопросам мусорной реформы. Сейчас он курирует работу с управляющими организациями.

Еще одним заместителем при новом председателе стал бывший глава РЖА Калининского района Степан Куралов. Месяц назад уволилась первый зампред комитета Марина Орлова — именно ее функционал, судя по всему, частично перешел Гашенко. А сейчас появилось еще одно новое лицо — в переносном смысле, фотографию на сайт пока не загрузили: заместителем по сектору адресных программ и расселения аварийного фонда стала Тамара Миронова, бывший начальник сектора сопровождения жилищных программ для бюджетников. Она же следит за СПбГБУ «Горжилобмен», оператором расселения коммуналок, которым занимался Аким Гашенко.





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»