Петербургский «Питерлэнд» может уйти с молотка в рамках дела о банкротстве

Кредиторы ЗАО «Стремберг», управляющего торгово-развлекательным комплексом «Питерлэнд» в Петербурге, проголосовали за признание компании банкротом и открытие в отношении нее конкурсного производства.

ЗАО «Стремберг» принадлежит гибралтарскому офшору «Лиджорио Лимитед». Основной актив компании – право собственности на торгово-развлекательный центр с аквапарком на территории 6 га у Парка 300-летия Петербурга. Только кадастровая стоимость объекта площадью 169 тыс. кв. м составляет 8,2 млрд рублей, следует из данных Росреестра. В мае 2017 года уральская компания «Стройсвязьурал 1» подала иск о банкротстве ЗАО «Стремберг», а спустя год в отношении должника началась процедура наблюдения и назначен временный управляющий.

В числе претендентов на имущество должника – индивидуальный предприниматель Елена Рытая, а также уральские компании ООО «Стройсвязьурал» и ООО «МТ техно Челябинск», следует из протокола собрания кредиторов, опубликованного 28 октября на сайте «Федресурс». Общая сумма требований – 3,2 млрд рублей.

Кредиторы решили обратиться в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства сроком на 6 месяцев, говорится в документе. «Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 08.11.2019», – отмечается в нем.





Согласно СПАРК, «Стремберг» уже два года находится в убытке – в 2017 году он составил 1,4 млрд рублей, а год спустя увеличился еще на четверть. Выручка составила 598 млн рублей.