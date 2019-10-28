С помощью очень большого телескопа. В Солнечной системе разглядели шестую карликовую планету

Названная в честь древнегреческой богини здоровья Гигея стала самой крошечной из известных подобных объектов. Ее нашли 170 лет назад, но планету в ней разглядели только сейчас.

Как сообщает BBC 28 октября, Гигею увидели астрономы Европейской южной обсерватории в главном поясе астероидов, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Ее диаметр составляет всего около 430 км.

Планета стала не самым крупным объектом в этом поясе астероидов. По размерам она уступает Церере (950 км), Весте (525 км) и Палладе (512 км).

Напомним, что есть четыре условия, выполнение которых позволяет небесному телу называться планетой: вращаться по орбите вокруг Солнца, не являться спутником другой планеты, иметь достаточную гравитацию, чтобы поддерживать круглую (или близкую к круглой) форму, и обладать достаточной массой, чтобы расчистить свою орбиту от других, более мелких объектов.





Если выполнены первые три условия, то планета считается карликовой. Поэтому, например, своего статуса в 2006 году лишился Плутон.