Суд арестовал петербуржца, который соблазнил 13-летнюю школьницу бильярдом

На два месяца в следственный изолятор суд отправил петербуржца, который совратил школьницу из Ленобласти. На нем разврат и секс с малолетней.

Об аресте подозреваемого 28 октября 47News сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, меру пресечения ему выбирали в Красногвардейском районе. Молодому человеку вменяют два состава — «развратные действия» и «половые сношения с лицом, не достигшим 16 лет».

Как ранее писала «Фонтанка», познакомилась пара в Интернете, первая и последняя встреча состоялась 24 октября. Школьница из Выборга стащила у матери тысячу рублей, приехала в Петербург, где сперва развлекалась игрой в бильярд, а потом интимом на квартире знакомого кавалера. В перерывах молодой человек пил с друзьями, а девочка рисовала. Идиллию прервал визит полиции, которую на помощь дочери направила мать потерпевшей.



