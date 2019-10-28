Происшествия
Бывший военный открыл стрельбу возле мечети во Франции
Пожилой мужчина открыл стрельбу возле мечети во французской Байонне. Об этом 28 октября сообщает портал Actu17.
PHOTO: The situation outside the mosque in Bayonne https://t.co/zeABrQ3qdv pic.twitter.com/QYX0f2SNZO— Sputnik (@SputnikInt) October 28, 2019
По данным издания, в результате пострадали двое мужчин 84 и 87 лет. Кроме того, злоумышленник бросил в здание мечети самодельную бомбу. По предварительной информации, нападавшему 84 года, он является бывшим военным. Его уже задержали. В автомобиле подозреваемого обнаружили газовый баллон. Мотивы мужчины пока неизвестны.