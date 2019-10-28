Бывший военный открыл стрельбу возле мечети во Франции

Исторический квартал Выборгского района, дизайнерская отделка и камины в холлах, небольшое количество квартир, вариативность планировок, террасы, подземный паркинг – всё это может быть только в доме бизнес-класса. В фамильном доме Nobelius от ГК «ПСК» есть всё это и многое другое, как и ценовое предложение от 135 тыс. руб. за кв. м.