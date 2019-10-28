Торговля ждет праздника. Смольный хочет разрешить праздничные ярмарки и выбирать их оператора без конкурса

В Петербурге может появиться новый вид ярмарок – праздничные. Соответствующий проект постановления появился на портале антикоррупционной экспертизы.

Согласно пояснительной записке, такие ярмарки органы госвласти смогут приурочить к официальным городским праздникам или памятным датам, а также иным культурно-массовым мероприятиям и культурным событиям.

Организовывать торговлю на праздничных ярмарках будет бизнес. Причем выбирать оператора можно будет без конкурса, как предусмотрено сейчас для других видов ярмарок. Как следует из проекта постановления, органы госвласти смогут заключить контракт с компанией, с которой уже заключен контракт на проведение самого мероприятия.

Чтобы организовать торговлю в рамках ярмарки, необходимо будет получить разрешение комитета имущественных отношений. Но площадка должна быть включена в схему размещения нестационарных торговых объектов.



