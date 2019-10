Самую древнюю в мире жемчужину показали в Абу-Даби. Ей восемь тысяч лет

Старейшую в мире натуральную жемчужину показали публике в Абу-Даби. Об этом 28 октября пишет Reuters.

Жемчужина была найдена еще в 2017 году в ходе раскопок на острове Маравах в Персидском заливе. Ее обнаружили на территории археологического объекта эпохи неолита, в слое, который датируется между 5800 – 5600 годом до нашей эры. Однако широкой публике жемчужину решили показать только сейчас.

«При любом крупном археологическом открытии нужно быть абсолютно уверенным в интерпретации фактов, которые ты собираешься представить публике. Мы провели дополнительные раскопки и сделали серию научных исследований почвы в комнате, где была найдена жемчужина, чтобы убедиться, что ее возраст установлен правильно», – объяснил представитель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Питер Макги.

An 8,000-year-old pearl that archaeologists say is the world’s oldest will be displayed in #AbuDhabihttps://t.co/illAVHtb7a pic.twitter.com/nM8v1nqAyF